(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você terá um dia dependente de sua forma de agir diante dos fatos novos. Interesses: momento de positiva influência com seus interesses protegidos quando você pode assumir novos compromissos. Vida íntima e sentimentos: boa convivência alterará os rumos de seus afetos. Harmonia.
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