(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: procure agir de forma mais ordenada nas relações sociais. Interesses: forte acuidade mental e bom discernimento vão ajudá-lo na rotina em dia que marca quadro material positivo com habilidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: novas atitudes e ideias alterarão a sua rotina.

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