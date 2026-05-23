(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: sua forma de avaliar as pessoas com franqueza será fonte de problema de convivência no cotidiano. Procure atentar às suas palavras e evite atitude radical. Interesses: tranquilidade com a administração de seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: seja cuidadoso nas suas críticas.

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