(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: um leque de bons aspectos lhe dará destaque para novos caminhos na sua lida com amigos e parentes. Interesses: finanças que serão bem influenciadas neste quadro em que ganhos materiais ganham sentido de permanência. Vida íntima e sentimentos: evite questões e discussões fúteis.

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