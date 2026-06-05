(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: um comportamento contido vai favorecê-lo no trato com pessoas estranhas. Mas, evite confiar em excesso. Interesses: dia de aspecto positivo em sua rotina de trabalho e nas obrigações com dinheiro. Evite gasto não programado. Vida íntima e sentimentos: afeto inesperado e alegria.

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