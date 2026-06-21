(21 de junho a 21 de julho) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 1ª casa zodiacal, campo do seu Ascendente, das tendências naturais, sua individualidade e abordagem de vida. A semana: boa influência financeira mostra um dia de vantagem e valorização de suas atividades pessoais. Forte sensibilidade.

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