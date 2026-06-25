(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: sentimentos fortemente posicionados em quadro de dúvidas e inquietação. Interesses: momento de boa influência e perspectiva para que se consolidem posições e ganhos com o seu trabalho. Evite gastos desnecessários. Vida íntima e sentimentos: procure ser mais contido nas emoções.



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