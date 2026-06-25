(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: sentimentos fortemente posicionados em quadro de dúvidas e inquietação. Interesses: momento de boa influência e perspectiva para que se consolidem posições e ganhos com o seu trabalho. Evite gastos desnecessários. Vida íntima e sentimentos: procure ser mais contido nas emoções.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Câncer | Emoções | Finanças | Horóscopo | Trabalho | vida íntima


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