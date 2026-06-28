(21 de junho a 21 de julho) - A semana: dias que refletirão quadro instável ao envolverem demandas pessoais contrariados. Por isso, aja com mais cuidado. Interesses: bom quadro nas finanças em dias de influência positiva para trabalho e nas realizações práticas no cotidiano. Vida íntima e sentimentos: emoções contidas.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Câncer | Finanças | Horóscopo | previsão semanal | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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