(21 de junho a 21 de julho) - A semana: dias que refletirão quadro instável ao envolverem demandas pessoais contrariados. Por isso, aja com mais cuidado. Interesses: bom quadro nas finanças em dias de influência positiva para trabalho e nas realizações práticas no cotidiano. Vida íntima e sentimentos: emoções contidas.

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