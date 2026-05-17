(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: a presença e a influência positiva de pessoa amiga trarão vantagem para sua rotina e lida social. Aja com confiança e otimismo, pois sua semana se fará bem positiva. Interesses: boa posição astrológica no trato com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: reveja decisões com íntimos.

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Tags:
amizade | astrologia | Capricórnio | Finanças | Horóscopo | previsão semanal | sentimentos | vida íntima


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