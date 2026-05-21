(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: boa posição em seu signo mostra valor do equilíbrio nas suas decisões e lhe trará uma boa lida com problema pessoal pendente. Interesses: suas finanças e ganhos por seu trabalho serão beneficiados. Vida íntima e sentimentos: um quadro de harmonia marcará as suas relações íntimas.

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