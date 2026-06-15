(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: fase de boa influência e benéficas posições que moldam quadro que mudará o seu comportamento com os mais próximos. Interesses: a semana trará vantagens com dinheiro e acerto nos seus planos. Mas, evite o negativismo. Vida íntima e sentimentos: apoio e harmonia mudarão seu ânimo.

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