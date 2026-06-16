(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: seu comportamento deverá ser mais firme e equilibrado, sem mudança brusca de humor e ânimo. Interesses: influência que lhe será benéfica nos aspectos materiais com acerto nos novos encargos de trabalho. Mas, evite novos gastos. Vida íntima e sentimentos: sentimentos bem postos.

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