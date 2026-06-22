(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há hoje aspecto que acentuará seu caráter determinado e rigoroso. Interesses: o quadro que prevalece agora aponta posicionamento que o beneficiará nas decisões com suas finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: você poderá buscar a solução de antigas questões com íntimos.

Tags:

astrologia | Capricórnio | Finanças | Horóscopo | sentimentos | Trabalho | vida íntima