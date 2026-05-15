(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um quadro benéfico o favorecerá com as mudanças de ânimo em momento no qual seus atos dependerão de autoconfiança. Interesses: tenha cuidado nos assuntos financeiros e com o seu trato profissional. Vida íntima e sentimentos: bom aspecto aponta reações baseadas em fortes emoções.
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