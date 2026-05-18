(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você se mostrará sensível em quadro de permanência para as suas decisões. Interesses: dia que refletirá vantagens nos aspectos financeiros de rotina para os próximos dias em posição que acentua habilidade e detalhismo nas ações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: inquietação.
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