(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você se mostrará sensível em quadro de permanência para as suas decisões. Interesses: dia que refletirá vantagens nos aspectos financeiros de rotina para os próximos dias em posição que acentua habilidade e detalhismo nas ações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: inquietação.

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astrologia | Escorpião | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Trabalho


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