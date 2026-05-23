(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: bom aspecto em seu signo valoriza as coisas novas, plano em família e assinatura de documentos. Interesses: em dia debilitado para compromissos você deve evitar caminhos não planejados em sua rotina material,. Vida íntima e sentimentos: satisfação pessoal por nova opção afetiva.

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