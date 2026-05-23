(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: bom aspecto em seu signo valoriza as coisas novas, plano em família e assinatura de documentos. Interesses: em dia debilitado para compromissos você deve evitar caminhos não planejados em sua rotina material,. Vida íntima e sentimentos: satisfação pessoal por nova opção afetiva.

Leia mais

20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira

Tags:
Amor | Documentos | Escorpião | Família | Horóscopo | previsão do dia | rotina material | vida íntima


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: