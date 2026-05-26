(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: diante de fato inesperado na lida pessoal suas reações, mais contidas e pensadas, vão se mostrar bem oportunas. Interesses: momento marcado por acerto com seus gastos em momento de vantagem com apoio para seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: relações íntimas beneficiadas.

Tags:

Escorpião | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima