(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um inesperado quadro de boa lida com parente próximo o que mudará sua rotina Interesses: o dia mostra preocupação e inquietação com as suas finanças. Caminhos positivos afetarão seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia favorável para a superação de dúvidas e questionamentos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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