(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um inesperado quadro de boa lida com parente próximo o que mudará sua rotina Interesses: o dia mostra preocupação e inquietação com as suas finanças. Caminhos positivos afetarão seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia favorável para a superação de dúvidas e questionamentos.