(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu ânimo hoje terá papel fundamental para que encontre boa solução nas pendências materiais. Interesses: equilíbrio nas obrigações ligadas ao seu trabalho. Dia de vantagens em compromisso envolvendo dinheiro. Vida íntima e sentimentos: em momento estável, evite confidências.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | Dinheiro | Escorpião | Estabilidade | Horóscopo | previsão do dia | Trabalho


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