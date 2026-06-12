(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu ânimo hoje terá papel fundamental para que encontre boa solução nas pendências materiais. Interesses: equilíbrio nas obrigações ligadas ao seu trabalho. Dia de vantagens em compromisso envolvendo dinheiro. Vida íntima e sentimentos: em momento estável, evite confidências.

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