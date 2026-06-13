(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um quadro de boa influência lhe trará momento que valorizará sua bem sucedida obstinação com ambições alcançadas e autoconfiança. Interesses: sábado de alterações em seus planos e aspirações materiais. Vida íntima e sentimentos: apoio bastante oportuno das pessoas muito íntimas.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Tags:
ambição | Amor | astrologia | autoconfiança | Escorpião | Horóscopo | planos | previsão do dia | vida íntima


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