(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: a aceitação de suas opiniões e ações será a tônica de um período positivo por seu comportamento determinado. Interesses: fase vantajosa no trabalho com acerto em atitudes que devem ser usadas para se contrapor aos novos problemas. Vida íntima e sentimentos: sentimentos contidos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | astrologia | Escorpião | Horóscopo | previsão da semana | sentimentos | Trabalho


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