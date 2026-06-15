(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: a aceitação de suas opiniões e ações será a tônica de um período positivo por seu comportamento determinado. Interesses: fase vantajosa no trabalho com acerto em atitudes que devem ser usadas para se contrapor aos novos problemas. Vida íntima e sentimentos: sentimentos contidos.

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