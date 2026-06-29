(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: os aspectos em seu signo lhe trarão inquietação injustificada em dia de boa lida social. Interesses: você vivencia fase astral na qual se fará presente boa influência para as relações de trabalho e com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: atitudes de íntimos podem surpreendê-lo.

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