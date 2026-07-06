(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: vivência e lida de assunto social marcadas pela presença de pessoa de suas relações recentes. Interesses: influências instáveis afetarão sua lida de trabalho, campo no qual você deve exercitar cuidado e moderação. Vida íntima e sentimentos: evite confidência às pessoas estranhas.

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