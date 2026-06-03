(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: positivas indicações devem moldar suas atitudes e palavras compensando-o de um quadro instável. Interesses: dia em que os elementos facilitarão suas ações no trabalho e no trato com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: para evitar problemas, aceite conselho e seja menos crítico.

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