(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você poderá ser envolvido por preocupação excessiva em torno de assunto rotineiro que envolve parente. Interesses: as previsões que tratam de demandas financeiras e as ligadas ao seu trabalho são positivas. Vida íntima e sentimentos: encontro que trará muitas e fortes lembranças.

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