(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: uma boa posição em seu signo aponta destaque pra suas emoções, clareza de raciocínio e satisfação pessoal. Interesses: com boa posição para o lazer agora se consolidam elementos que revelam de forma forte sua determinação criativa. Vida íntima e sentimentos: mostre sentimentos.

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