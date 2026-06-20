(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: uma boa posição em seu signo aponta destaque pra suas emoções, clareza de raciocínio e satisfação pessoal. Interesses: com boa posição para o lazer agora se consolidam elementos que revelam de forma forte sua determinação criativa. Vida íntima e sentimentos: mostre sentimentos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | criatividade | Emoções | Gêmeos | Horóscopo | Lazer | satisfação pessoal | sentimentos | vida íntima


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