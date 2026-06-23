(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: seus esforços lhe darão um quadro positivo para enfrentar desafios do cotidiano. Boa lida com amigos. Interesses: não se omita nas tarefas de trabalho e procure ser mais realista. Vida íntima e sentimentos: momento que trará destaque ao que é importante em sua convivência íntima.

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