(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: hoje, com boa influência seus esforços e planos podem se materializar de forma benéfica. Interesses: acerto com novas ideias e planos relacionados à pessoa ligada ao seu trabalho. Controle novos gastos ou dívidas. Vida íntima e sentimentos: bom quadro para a lida íntima. Emoções.

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