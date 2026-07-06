(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: dominado por um trânsito favorável você tenderá a agir de forma mais segura e com otimismo diante de desafios de rotina. Interesses: modere os seus impulsos e o rigor no agir e tudo lhe sairá a contento no trabalho e finanças. Vida íntima e sentimentos: relações mais amigáveis.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Gêmeos | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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