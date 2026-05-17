(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: bons aspectos regerão o seu signo mostrando acontecimentos de grato significado que, por seus efeitos o deixarão satisfeito. Interesses: evite os gastos não programados. Trabalho bem valorizado. Vida íntima e sentimentos: a semana lhe trará uma convivência íntima muito tranquila.

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Finanças | horóscopo semanal | Leão | previsão astrológica | sentimentos | Trabalho | vida íntima | zodíaco


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