(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: bons aspectos regerão o seu signo mostrando acontecimentos de grato significado que, por seus efeitos o deixarão satisfeito. Interesses: evite os gastos não programados. Trabalho bem valorizado. Vida íntima e sentimentos: a semana lhe trará uma convivência íntima muito tranquila.



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