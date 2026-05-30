(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro que dá um sentido positivo aos aspectos que regem a sua determinação para alcançar objetivos. Comportamento seguro. Interesses: procure agir com maior cautela no trabalho e com novos gastos. Vida íntima e sentimentos: momento propício para mostrar seus desejos e vontade.

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