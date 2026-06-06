(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: há hoje que realça possível desentendimento nas questões relevantes com amigos ou parentes. Interesses: importantes decisões para as suas finanças quando, ao longo do dia, haverá influência positiva no controle de seus gastos e ganhos. Vida íntima e sentimentos: emoções contidas.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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