(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: em quadro ligeiramente debilitado procure agir de forma mais pensada e contida nos problemas pessoais. Interesses: quadro de vantagem e boa posição material em momento de ganhos novos com o trabalho e apoio em pendência das finanças. Vida íntima e sentimentos: mudança de ânimo.
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20/05/2026
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