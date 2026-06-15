(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento desaconselhado para mudanças, viagens e projetos, apesar de bom quadro em seu signo. Interesses: influências positivas moldarão o seu trato com as finanças e você poderá encaminhar positivamente seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia de muitas surpresas com íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | Leão | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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