(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento desaconselhado para mudanças, viagens e projetos, apesar de bom quadro em seu signo. Interesses: influências positivas moldarão o seu trato com as finanças e você poderá encaminhar positivamente seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia de muitas surpresas com íntimos.

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