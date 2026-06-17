(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo e fará aflorar um quadro de boa surpresa no seu trato pessoal. Interesses: há regência propícia para o trabalho e compromissos financeiros. Vida íntima e sentimentos: indicações positivas para seu trato com os mais íntimos. Retribua os gestos de carinho.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Tags:
Amor | carinho | Finanças | Horóscopo | Lua no signo | previsão do dia | Trabalho | vida íntima


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