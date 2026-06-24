(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro de boa influência com mudanças na lida com artes, lazer e diversões. Interesses: o momento aponta novo ganho e vantagens com a concretização dos seus objetivos em tarefa de trabalho. Mas, evite gasto fútil por mero impulso. Vida íntima e sentimentos: de sentimento exposto.

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