(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: o fim de semana verá ampliadas suas acuidade e segurança ao se envolver com os estranhos. Interesses: procure mostrar um comportamento mais seguro em gastos ou compromissos financeiros e evite negócios vultosos. Vida íntima e sentimentos: controle suas sensibilidade e intuição.

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