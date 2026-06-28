(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: quadro que aponta boas novidades para sua rotina em dias de muita sensibilidade pessoal. Interesses: fase benéfica na lida com seu dinheiro e uma boa condução dos desafios em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: convivência valorizada com os íntimos. Sensualidade e satisfação.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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20 de maio de 2026, quarta-feira

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Finanças | Horóscopo | Leão | Rotina | Semana | sensualidade | Trabalho | vida íntima


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