(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: quadro que aponta boas novidades para sua rotina em dias de muita sensibilidade pessoal. Interesses: fase benéfica na lida com seu dinheiro e uma boa condução dos desafios em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: convivência valorizada com os íntimos. Sensualidade e satisfação.

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