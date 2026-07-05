(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: período que mostrará muita movimentação e uma forte curiosidade por coisas novas nos desafios do cotidiano. Interesses: no trabalho, procure agir para impor suas habilidade e acuidade em dias de finanças equilibradas. Vida íntima e sentimentos: indicação favorável no trato íntimo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | Leão | previsão da semana | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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