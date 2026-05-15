(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você vivencia hoje um quadro de novos rumos para a rotina. Interesses: o dia lhe trará benefício na lida com os assuntos financeiros e faça com que seu comportamento se mostre mais seguro no trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento de partilhar os seus sentimentos e emoções.

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