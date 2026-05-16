(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro benéfico na sua lida em família, desde que procure conciliar opiniões e conceitos. Interesses: apesar de suas preocupações com dívidas e compromissos há quadro benéfico nos assuntos relacionados a provas e concursos. Vida íntima e sentimentos: intimidade muito favorecida.
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