(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um bom aspecto lhe trará quadro de forte e bom domínio da palavra em fase de relações valorizadas. Interesses: apoio de pessoa próxima gerará quadro propício para dar início a plano nas finanças. Seja mais realista na rotina profissional. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade.

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