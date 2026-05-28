(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro de equilíbrio e boa posição para lidar com problemas envolvendo a família e parentes. Interesses: hoje serão beneficiados seus interesses financeiros e os novos ganhos por ações no trabalho em dia positivo pelas suas decisões de rotina. Vida íntima e sentimentos: harmonia.

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