(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com as indicações que prevalecem para hoje você poderá ser envolvido por trato pessoal complicado em situação passageira. Interesses: dia em que você superará problema de uma forma otimista e segura. Momento de habilidade na lida com números. Vida íntima e sentimentos: surpresas.

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