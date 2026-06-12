(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com um pessoalmente benéfico, procure não reagir de forma brusca às críticas e avaliações desfavoráveis. Interesses: acerto para novos compromissos em dia no qual você estará sensível às opiniões que envolvam pendência com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: relações valorizadas.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Previsão para signo de Libra em 2008

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compromissos | Dinheiro | Horóscopo | Libra | previsão do dia | relacionamentos | Signos


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