(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: boa posição trará oportunidade para se firmar no trato pessoal. Por isso, procure se motivar. Interesses: bom indicador de um quadro que o favorece nos assuntos financeiros e com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: atitude envolvendo pessoa próxima o afetará, mudando seu ânimo.

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