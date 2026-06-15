(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: boa posição trará oportunidade para se firmar no trato pessoal. Por isso, procure se motivar. Interesses: bom indicador de um quadro que o favorece nos assuntos financeiros e com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: atitude envolvendo pessoa próxima o afetará, mudando seu ânimo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | Libra | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima


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