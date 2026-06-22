(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento em que a Lua lhe trará uma posição benéfica para as questões complexas que exijam raciocínio e cálculo. Interesses: dia de vantagem e compensação com a mudança na sua forma de agir no trabalho e nas finanças. Vida íntima e sentimentos: convivência facilitada. Emotividade.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | Libra | Lua | sentimentos | Trabalho


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