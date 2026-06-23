(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua em seu signo marca um momento de boas, sensíveis e importantes mudanças para seus planos pessoais. Emoções exageradas. Interesses: dinamismo e inventividade que poderão mudar seu comportamento na rotina. Vida íntima e sentimentos: boas motivações nas questões com íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Previsão para signo de Libra em 2008

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Emoções | Horóscopo | Libra | Lua em Libra | Mudanças | previsão do dia | Signos | vida íntima


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