(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua em seu signo marca um momento de boas, sensíveis e importantes mudanças para seus planos pessoais. Emoções exageradas. Interesses: dinamismo e inventividade que poderão mudar seu comportamento na rotina. Vida íntima e sentimentos: boas motivações nas questões com íntimos.

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