(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: procure hoje agir com tolerância em busca da harmonia em suas relações. Assim, você terá harmonia e tranquilidade na rotina. Interesses: nas finanças aja com cautela limitando compromissos. Dia de vantagem nos encargos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade ampliada.

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