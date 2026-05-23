(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: este momento lhe será benéfico e você deverá se aproveitar disso para bem situar seu equilíbrio interior. Hoje estará realçado seu entusiasmo. Interesses: não deixe que dívida e compromisso o surpreendam pela sua importância. Vida íntima e sentimentos: evite discussão ou confronto.

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astrologia | compromissos | Dívidas | equilíbrio interior | horóscopo de Peixes | previsão de Peixes | sentimentos | signo de Peixes | vida íntima


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