(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: este momento lhe será benéfico e você deverá se aproveitar disso para bem situar seu equilíbrio interior. Hoje estará realçado seu entusiasmo. Interesses: não deixe que dívida e compromisso o surpreendam pela sua importância. Vida íntima e sentimentos: evite discussão ou confronto.
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